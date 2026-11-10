مسئولة أوروبية: الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعاون مع شركاء موثوقين فقط في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذية لشؤون السيادة التكنولوجية هينا فيركونين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يقتصر تعاونه في مجال رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي على «الشركاء الموثوقين للغاية»، وذلك في أعقاب الكشف عن قضية تجسس أثارت جدلا في أوساط قطاع التكنولوجيا، وطالت شركة «إنفيديا» الأمريكية الرائدة في صناعة الرقائق.

وأضافت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذية لشؤون السيادة التكنولوجية -في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو» على هامش قمة «ويب ساميت» للتكنولوجيا في لشبونة اليوم الثلاثاء- أن التعاون الوثيق مع الشركاء الموثوقين أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع التقنيات الحيوية، مثل أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية والأمن السيبراني والأقمار الصناعية، وذلك ردا على سؤال بشأن اعتماد أوروبا على رقائق «إنفيديا».

وتعد هذه أول تصريحات علنية لفيركونين منذ إعلان «إنفيديا» فتح تحقيق داخلي بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانج من جانب عملية استخباراتية صينية. ولم توضح المسؤولة الأوروبية ما إذا كانت التطورات الأخيرة قد أثرت على تقييمها لمدى موثوقية الشركة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعد تقليديا «أقرب شريك» للاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والتكنولوجيا، مؤكدة أهمية منع تسرب المعلومات التكنولوجية الحساسة والحفاظ على أسرار الشركات داخل أوروبا.

وأوضحت فيركونين أن أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على رقائق «إنفيديا» الأمريكية، في ظل محدودية قدراتها المحلية على تصميم وإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى معالجة هذا الوضع من خلال تعزيز صناعة الرقائق، في إطار قانون الرقائق الأوروبي.

وقالت إن أوروبا تعتمد حاليا بدرجة كبيرة على عدد محدود من الشركات الأمريكية في توفير رقائق الذكاء الاصطناعي، ولذلك من المهم بناء قدراتها الخاصة على تصميم وتصنيع رقائق أكثر تطورا، بما فيها رقائق الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات المقبلة.