ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الاستقرار.. تفاصيل زيارة الملك حمد إلى الرياض

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء.

ووصل ملك البحرين إلى الرياض، حيث كان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، في زيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي وملك البحرين

وذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل أن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات تتطلب استمرار التنسيق بين الدول العربية والخليجية.

وتأتي الزيارة في سياق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي تشهد تعاونًا متواصلًا على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تنسيق سعودي بحريني

وتكتسب المشاورات بين الرياض والمنامة أهمية في ضوء الملفات الإقليمية المطروحة، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

وسبق أن استقبل الأمير محمد بن سلمان، في الرياض يوم 4 نوفمبر الجاري، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني البحريني، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ويعكس اللقاء استمرار التواصل السياسي بين قيادتي السعودية والبحرين، وحرصهما على تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز مسارات التعاون والاستقرار في المنطقة.