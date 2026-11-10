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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحداث ساخنة في معسكر منتخب مصر.. رحيل باسم على عن الجهاز وتامر مصطفى بديلا وانضمام محمد صلاح ومؤتمر صحفي لـ علي ماهر

علي ماهر ومحمد صلاح
علي ماهر ومحمد صلاح
إسلام مقلد

شهد معسكر منتخب مصر بداية الاستعداد لمواجهتي مالاوي، حيث حرص علي ماهر على استقبال اللاعبين مع انطلاق المعسكر، في أجواء يسودها التركيز والحماس، استعدادًا للمباراتين المقبلتين.

وتوافد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم على مركز المنتخبات الوطنية، أمس الاثنين، للانتظام في المعسكر المقام استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

من المقرر أن خضع اللاعبون للكشف الطبي والقياسات البدنية، قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني علي ماهر ، الذي يسعى إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والاطمئنان على حالة جميع العناصر.

قاد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أول حصة تدريبية للفراعنة، عقب توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، المدير الفني السابق، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

علي ماهر يقود أول حصة تدريبية له مع منتخب مصر 

وشهد المران الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، حيث بدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بالعمل على تجهيز اللاعبين ورفع معدلات التركيز، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب مالاوي في التصفيات الأفريقية.

ويسعى علي ماهر خلال الفترة المقبلة إلى وضع بصمته الفنية على أداء المنتخب، والعمل على تحقيق الانسجام بين عناصر الفريق، مع الاستقرار على التشكيل المناسب والطريقة الفنية التي سيعتمد عليها خلال مباراتي مالاوي.

وتحظى المواجهتان بأهمية كبيرة في مشوار المنتخب المصري بالتصفيات، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

وتأتي بداية مشوار علي ماهر مع الفراعنة في أعقاب التغييرات التي شهدها الجهاز الفني، برحيل حسام حسن وتولي المدير الفني الجديد المسؤولية، وسط تطلعات لقيادة المنتخب نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ووصل محمد صلاح، نجم وقائد منتخب مصر الأول، إلى معسكر الفراعنة اليوم، الثلاثاء، وكان في استقباله علي ماهر، المدير الفني للمنتخب، والذي رحّب بانضمامه إلى صفوف المنتخب.

وينضم صلاح إلى تدريبات المنتخب اليوم، استعدادًا لمباراتيه أمام مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

رحيل باسم علي عن جهاز المنتخب

أعلن باسم علي، نجم النادي الأهلي السابق، خروجه من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز المعاون للفراعنة.

ونشر باسم علي رسالة مؤثرة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشف خلالها عن عدم استمراره ضمن الجهاز الفني للمنتخب، متمنيًا التوفيق لـ علي ماهر وجهازه في المرحلة المقبلة.

وقال باسم في رسالته :"قدر الله وما شاء فعل أولًا وأخيرًا وربنا ديما عمره ما يعمل حاجة وحشة أبدًا لأي إنسان، وأنا راضي بحكمته فالحمد والشكر ديما لله.

واضاف "أتمنى من الناس مساندة ودعم كابتن علي ماهر وجهازه الفني المحترمين اللي ليا الشرف إني كنت واحد فوسطهم، اللي بتمنالهم كل التوفيق في المرحلة اللي جاية، وكان نفسي أكون موجود معاهم وتمثيل منتخب بلدنا لأن شرف عظيم لأي مدرب التواجد وتمثيل منتخب بلده".

وتابع :"كل التوفيق لهذا الجهاز المحترم اللي يستاهل الدعم والمساندة وربنا هيراضيهم إن شاء الله رب العالمين".

كان اسم باسم علي قد ظهر ضمن التشكيل الرسمي للجهاز المعاون لعلي ماهر، الذي تم الإعلان عنه عقب توليه قيادة الفراعنة خلفًا لحسام حسن، حيث كان من المقرر أن يتولى منصب المدرب المساعد، بجوار محمد عبد الكريم المدرب العام، ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى.

انضمام تامر مصطفى للجهاز الفني لمنتخب مصر

وانضم الكابتن تامر مصطفى إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني علي ماهر، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة من مشوار الفراعنة.

ومن المنتظر أن يبدأ تامر مصطفى مهامه ضمن الجهاز المعاون لعلي ماهر، للمساهمة في تجهيز المنتخب خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ رؤية المدير الفني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

مؤتمر صحفي لعلي ماهر غدا الأربعاء

يعقد علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر للكشف عن ملامح خطته الفنية وبرنامجه خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر في أعقاب تولي علي ماهر القيادة الفنية للمنتخب الوطني بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الذي يعول على الجهاز الفني الجديد في وضع رؤية واضحة لإعداد المنتخب ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، بما يتناسب مع طموحات الجماهير المصرية.

خطة علي ماهر مع منتخب مصر ومواجهتا مالاوي

ومن المنتظر أن يستعرض المدير الفني الجديد خلال المؤتمر رؤيته الفنية وبرنامج إعداد المنتخب الوطني إلى جانب الكشف عن تفاصيل التحضيرات للمباراتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما يتطرق علي ماهر إلى أبرز الملفات التي يسعى لحسمها خلال الفترة المقبلة، وملامح المرحلة الجديدة وطريقة العمل التي يستهدف من خلالها تطوير أداء المنتخب وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير.

اتحاد الكرة يدعم الجهاز الفني الجديد

ويحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على توفير كافة أشكال الدعم الإداري والفني للجهاز الفني الجديد مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بملف المنتخب الوطني، لضمان توفير أفضل الأجواء أمام اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لحضور المؤتمر ومتابعة التصريحات الأولى لعلي ماهر بشأن رؤيته لمستقبل المنتخب واستعداداته للاستحقاقات القارية المقبلة.

تشكيل جهاز المنتخب

وكان قد أعلن علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن تشكيل جهازه المعاون.

ويضم الجهاز المعاون لماهر كلاً من: محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، ومصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، بينما يتولى محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي مهمة محللي الأداء، بجانب تولي ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال.

قائمة منتخب مصر

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت اختيارات ماهر لقائمة الفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.  

في خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.  

في خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.  

في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.

منتخب مصر مالاوي علي ماهر

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