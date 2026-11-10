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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بطموحات كبيرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصل إلى النقطة الرابعة، عقب تعادله السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشواره بالتصفيات.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في المواجهة الأولى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر لخوض مباراة الجولة الرابعة خارج الديار.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مالاوي، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ليصبح توقيت البلدين متطابقًا خلال موعد المواجهة.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفراعنة خارج ملعبهم، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة حصد النقاط وتعزيز فرص المنتخب في التأهل إلى البطولة القارية.

مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

بدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بقوة في الجولة الثانية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

وأسهم هذا الانتصار في رفع رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، ويضع نفسه في موقف جيد قبل مواجهتي مالاوي المرتقبتين.

ويتطلع الفراعنة إلى مواصلة الأداء الهجومي القوي الذي ظهر خلال مواجهة جنوب السودان، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي يحتاجها الفريق لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

علي ماهر يجهز الفراعنة لمواجهتي مالاوي

يعمل الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر على تجهيز لاعبي المنتخب الوطني بالشكل المناسب للمباراتين، من خلال وضع البرنامج الفني والبدني الذي يضمن الوصول إلى أعلى درجات التركيز قبل انطلاق المعسكر.

ويركز الجهاز الفني على دراسة منتخب مالاوي، والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، من أجل تحديد الطريقة المناسبة للتعامل مع المواجهتين، سواء في القاهرة أو خارج الديار.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر الهجومية المتاحة، مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط، وتجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصًا للتهديف.

وتأمل الجماهير المصرية أن ينجح المنتخب في تحقيق الفوز خلال المباراتين، ومواصلة مشواره بثبات نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الكرة المصرية.

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