وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكندية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٠ نوفمبر، السيدة أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس لحضور الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول السبع G7.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك آلية المشاورات الثنائية رفيعة المستوى، فضلاً عن بحث إمكانية تدشين تعاون ثلاثي مع دول القارة الأفريقية، بما يتيح المجال لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية وبناء القدرات.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة للبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، فضلاً عن تطورات الأزمة مع إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم الحلول السياسية وخفض التصعيد وتغليب المسارات الدبلوماسية لتجاوز تلك الأزمة وتجنيب المنطقة مخاطر وتهديدات أي مواجهة عسكرية محتملة خلال الفترة القادمة.