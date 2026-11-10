وزير الخارجية الألماني يشيد بدور مصر في ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي

أشاد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالدور المصري في ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم جهود التهدئة وخفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

وقال فاديفول - في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" - إن التداعيات المترتبة على الأزمات الراهنة في منطقة الخليج تمثل تحديا مشتركا يستدعي تضافر الجهود الدولية، وهو ما يتم العمل عليه بشكل مشترك للحد من آثارها الاقتصادية وتعزيز المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحلول سلمية في إطار التعاون ضمن مجموعتي "أر 4" وإي 4".

وكان الوزير الألماني قد التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (جي 7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس).

يشار إلى أن "أر 4" هي مجموعة رباعية تضم كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا.. بينما تضم مجموعة "إي 4" فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.