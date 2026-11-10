الحصبة والحصبة الألمانية.. الصحة: تطعيم أكثر من 20 مليون طفل بنسبة 95% خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 20 مليونًا و26 ألفًا و849 طفلًا، بنسبة تغطية بلغت نحو 95% من إجمالي المستهدف البالغ قرابة 21 مليون طفل، وذلك مع انتهاء اليوم الخامس عشر من انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والحفاظ على إنجازات مصر في مكافحة المرضين.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن تطعيم أكثر من 20 مليون طفل يمثل إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة التنسيق بين مختلف مستويات المنظومة الصحية، مشددًا على استمرار العمل حتى الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وعدم الاكتفاء بمعدلات التغطية المحققة، لضمان حصول كل طفل على الحماية اللازمة، موضحًا أن التطعيم المستخدم آمن وفعال ومجاني ويُقدم من خلال فرق طبية مدربة وفقًا للمعايير المعتمدة، وأن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر دون تمييز.

المتابعة المركزية والميدانية لمعدلات التنفيذ

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تحقيق هذه النسبة يعكس حجم الجهود المبذولة من الفرق الطبية ووعي الأسر المصرية بأهمية التطعيم، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي تواصل عملها يوميًا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، للوصول إلى الأطفال في مختلف المناطق والتجمعات السكانية، وإتاحة الخدمة لجميع الفئات المستهدفة، لافتًا إلى أن غرفة إدارة الحملة تواصل المتابعة المركزية والميدانية لمعدلات التنفيذ والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الطعوم والمستلزمات الطبية، مع سرعة التعامل مع أي تحديات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

من جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الفرق الطبية تكثف جهودها حاليًا بالمناطق التي تحتاج إلى رفع معدلات التغطية، من خلال المتابعة المستمرة لمعدلات التطعيم على مستوى المحافظات والإدارات الصحية ومواقع تقديم الخدمة، وتوجيه الدعم اللازم لتعزيز أداء الفرق والوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، مضيفًا أن استمرار جهود التطعيم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستويات المناعة المجتمعية وحماية إنجازات مصر في مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية ومنع عودة انتشار المرضين.

وتهيب وزارة الصحة والسكان ، بأولياء الأمور الذين لم يحصل أطفالهم على التطعيم حتى الآن، سرعة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو فريق تطعيم مشارك بالحملة، للاستفادة من خدمات التطعيم المجانية واستكمال حماية أطفالهم، مؤكدة أن الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين مسؤولية مشتركة، وأن كل طفل يحصل على التطعيم يمثل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر أمانًا وحماية.