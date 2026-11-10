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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يعيد فتح معبر حدودي مع إيران بعد 3 أسابيع من الإغلاق.. وقرار جديد بشأن معبر آخر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعادت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر الشيب الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع إعلان إغلاق معبر مندلي مؤقتًا، اعتبارًا من الجمعة المقبلة، لإجراء أعمال الصيانة والاستعداد لموسم الأمطار.

وقال عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن معبر الشيب استأنف العمل في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد استكمال المتطلبات والإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تشغيله.

في المقابل، أوضح الوائلي أن معبر مندلي سيُغلق اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الجمعة، لاستكمال أعمال التحضير والصيانة، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية خلال موسم الأمطار قد تؤثر على حركة المركبات داخل المنفذ، ما يستدعي تنفيذ هذه الأعمال.

ولم تحدد السلطات العراقية موعدًا لإعادة فتح معبر مندلي، مؤكدة أن موعد استئناف العمل سيُعلن عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

ويقع معبر الشيب في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويرتبط بمعبر جِذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، بينما يقع معبر مندلي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد أرجع، في 21 أكتوبر الماضي، إغلاق معبر الشيب إلى عدم الجاهزية الفنية، مؤكدًا استمرار حركة التجارة مع إيران عبر منافذ حدودية أخرى.

وسبق أن أُغلق المعبر في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنها تستهدف إعادة تنظيم العمل بالمنافذ الحدودية والتحقيق في مخالفات جرى رصدها عند نقاط العبور، بينما ظلت معابر أخرى مفتوحة أمام المسافرين.

وتزامن قرار إعادة فتح معبر الشيب مع تحركات دبلوماسية عراقية تجاه طهران، إذ كشف السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهرة الحجاج، الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أجرى زيارة خاصة وغير معلنة إلى إيران مؤخرًا، لبحث سبل تخفيف التوترات الإقليمية، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية.

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تواصل مناقشاتها مع واشنطن بشأن هذا الطلب.

وحذر حسين، في مقابلة صحفية، من أن تنفيذ المطالب الأمريكية سيؤثر على الاقتصاد العراقي، في ظل أهمية حركة التجارة والتبادل الاقتصادي مع إيران، ما يضع بغداد أمام تحديات تتعلق بالتوازن بين علاقاتها مع واشنطن وطهران ومصالحها الاقتصادية.

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