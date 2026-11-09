كردستان العراق: فقدان 2800 ميجاواط في الهجوم على حقل للغاز.. ولا خسائر بشرية

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن حقل كورمو للغاز تعرض لهجوم إرهابي، اليوم الأحد، أسفر عن خسائر مادية دون أن يصاب أحد بأذى.

كانت وكالة رويترز، قد أفادت عن تعرض حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيّرة، أسفر عن تصاعد الدخان من الحقل وتوقف الإنتاج.

وزارة الكهرباء: فقدان 2800 ميجاواط

وقالت وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم إنها فقدت نحو 2800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، إثر استهداف حقل كورمور، الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء في عدد من محافظات الإقليم.

تعليق إمدادات الغاز لـ 5 محطات

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، أوميد أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه جرى تعليق إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك، عقب الهجوم على حقل كورمور.

الطاقة المفقودة بين 2500 و2800 ميجاواط

وأوضح أوميد أحمد أن إجمالي الطاقة المفقودة من الشبكة سيتراوح بين 2500 و2800 ميجاواط.

وأكدت حكومة إقليم كردستان أنها تعمل على عودة الكهرباء إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم على كورمور.

رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق

وفي بغداد، قال الإعلام الأمني العراقي إن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الهجوم على حقل "خور مور" في كردستان.

الإعلام الأمني: لا خسائر بشرية

وأكد الإعلام الأمني العراقي أنه لا توجد خسائر بشرية جراء الهجوم على حقل "خور مور" في إقليم كردستان العراق.