تامر بجاتو في حوار لـ "صدى البلد": يجب التكاتف وراء علي ماهر في تدريب المنتخب

خايف نظلم علي ماهر بعد تولى المهمة خلفاً لـ حسام حسن

محمد صلاح ليس المسؤول عن رحيل حسام حسن

عموتة لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع الأهلي

هناك علامات استفهام حول أداء بقرار وبن جديدة مع الأهلي.. وجراديشار أفضل منهما

تجربة معتمد جمال مع الزمالك تستحق التقدير والتحية.. وبيراميدز أفضل سكواد في مصر حالياً

إمام عاشور "اختفي" في الأهلي منذ مشاركته مع المنتخب في كأس العالم .. و"زيزو" بيحاول

فتح تامر بجاتو نجم فريق الأهلي والمنصورة السابق قلبه لـ "صدى البلد"، للحديث عن كافة الأحداث الرياضية الساخنة على الساحة حالياً، عقب رحيل حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر وتولي علي ماهر مهمة تدريب الفراعنة في الفترة القادمة والدور المطلوب من اتحاد الكرة لمساندته في مهمته الجديدة.

كيف ترى تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر؟ وهل ترى أنه الاختيار الأنسب لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة؟

بلاشك مهمة صعبة لـ علي ماهر في تدريب منتنخب مصر بعد قبول المهمة في الوقت الحالي عقب رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن وهو مدرب كبير ومحترف ويستطيع أن يحدث الفارق في المرحلة القادمة والاختيار الأفضل في الوقت الحالي.. "وخايف نظلم علي ماهر بسبب التوقيت الحرج".

ما المطلوب من اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لمساندة علي ماهر وتوفير عوامل النجاح له، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر المنتخب؟

من وجهة نظري أن علي ماهر يحتاج إلى تكاتف الجميع من المنظومة الرياضية من أجل النجاح في مهتمه مع منتخب مصر خاصة أنه تولي المهمة في وقت صعب قبل مباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

هل تخشى تكرار سيناريو حسام حسن أو إيهاب جلال مع علي ماهر، من خلال عدم توفير الدعم الكافي للمدير الفني والتدخل في عمله؟

لا يجب التعامل مع علي ماهر في تدريب منتخب مصر بالقطعة أو بالمباراة ويجب منحه الفرصة كاملة في تحقيق انجازات مع الفراعنة.

كيف ترى رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

حسام حسن دخل في صدامات مع لاعبيين كثيرين في منتخب مصر، بداية من أحمد حجازي ثم مصطفى محمد ومحمد الشناوي وهو من أحد أسباب رحيله، ولكن لا أحد ينكر أنه أحدث طفرة في أداء منتخب مصر، وقدم مباريات رائعة في بطولة كأس العالم في أمريكا خاصة أمام منتخب الأرجنتين.

هل تعتقد أن محمد صلاح كان له دور، بشكل مباشر أو غير مباشر، في رحيل حسام حسن عن المنتخب؟

لا اعتقد ذلك ولكن أزمة حسام حسن مع محمد صلاح كانت واضحة أمام الجميع ولكنها ليست السبب الرئيسي في رحيل حسام عن تدريب الفراعنة.

كيف تابعت تجربة الحسين عموتة مع النادي الأهلي؟

للأسف المغربي الحسين عموتة لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن في الأهلي سواء من ناحية النتائج أو الأداء وإن كان أخر مباراتين كان شكل الأهلي في الملعب أفضل نسيباً عن الفترة السابقة.

كيف ترى مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي حتى الآن؟ وهل قدم المنتظر منه منذ انتقاله للفريق، أم أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم؟

زيزو لاعب محترف بشكل كبير وبيحاول يقدم أكبر ما لديه مع فريق الأهلي ولكنه مازال أمامه الكثير لتحقيق مع المارد الأحمر محلياً وإفريقياً على عكس إمام عاشور الذي يقصر في حق نفسه بهذا المستوى منذ مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

كيف ترى صفقات الأهلي في خط الهجوم خاصة سفيان بن جديدة ومنصف بقرار ؟

من وجهة نظري أم هناك علامات استفهام حول أداء بقرار وبن جديدة مع الأهلي وجراديشار أفضل منهما وكان يجب أن يستمر مع الأهلي في الموسم الجاري.

بعد خروج صن داونز من المنافسة، كيف ترى فرص الزمالك وبيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا؟ ومن الأقرب لحصد البطولة؟

خروج صن داونز أمر إيجابي لصالح ناديي الزمالك وبيراميدز ومن وجهة نظري أن فرص الزمالك وبيراميدز قائمة بقوة في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشرط عدم الاستهانة بأي مباراة أو أي منافس في البطولة الإفريقية.. وفي رأيي أن فريق بيراميدز لديه أفضل اسكواد حالياً في مصر.

كيف تقيم تجربة معتمد جمال مع نادي الزمالك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، سواء إيقاف القيد أو نقص العناصر المتاحة؟

معتمد جمال مدرب كبير ويستحق التحية والتقدير بسبب ما الظروف الصعبة التي يعمل بها داخل نادي الزمالك من إيقاف القيد وعدم وجود لاعبين بالشكل الكافي لذلك لا أستطيع أن الومه على أي شئ.