أمير صلاح الدين يحتفل بحضور والدته عرض «التياترو» برفقة أحفادها في ليلة عائلية مميزة

في أجواء مليئة بالحب والبهجة، احتفل الفنان أمير صلاح الدين بحضور والدته عرض مسرحية «التياترو»، برفقة أحفادها زين وريـحانة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بوجودها ومساندتها له، في لحظة عائلية خاصة حرص على مشاركتها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أمير صلاح الدين صورة جمعته بوالدته عقب انتهاء العرض علي صفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعبّر عن فرحته بهذه الزيارة بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أن رؤية والدته له على خشبة المسرح كانت من أجمل لحظات الليلة، خاصة مع دعواتها التي تمثل له مصدرًا كبيرًا للطمأنينة والدعم، واختتم رسالته بالدعاء: «فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين».

وحرص أمير صلاح الدين على توجيه دعوة لجمهوره للحضور ومشاهدة المسرحية برفقة أمهاتهم وعائلاتهم، لقضاء أوقات ممتعة ومشاركة لحظات من البهجة والضحك، مؤكدًا أهمية وجود العائلة ومساندتها في مختلف محطات الحياة.

وتُعرض مسرحية «التياترو» أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث يدعو أمير صلاح الدين جمهوره إلى حضور العرض والاستمتاع بتجربة مسرحية وسط أجواء فنية مميزة.