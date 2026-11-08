قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير صلاح الدين يحتفل بحضور والدته عرض «التياترو» برفقة أحفادها في ليلة عائلية مميزة

أمير صلاح الدين يحتفل بحضور والدته عرض «التياترو» برفقة أحفادها في ليلة عائلية مميزة
أمير صلاح الدين يحتفل بحضور والدته عرض «التياترو» برفقة أحفادها في ليلة عائلية مميزة
أوركيد سامي

في أجواء مليئة بالحب والبهجة، احتفل الفنان أمير صلاح الدين بحضور والدته عرض مسرحية «التياترو»، برفقة أحفادها زين وريـحانة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بوجودها ومساندتها له، في لحظة عائلية خاصة حرص على مشاركتها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أمير صلاح الدين صورة جمعته بوالدته عقب انتهاء العرض علي صفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعبّر عن فرحته بهذه الزيارة بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أن رؤية والدته له على خشبة المسرح كانت من أجمل لحظات الليلة، خاصة مع دعواتها التي تمثل له مصدرًا كبيرًا للطمأنينة والدعم، واختتم رسالته بالدعاء: «فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين».

وحرص أمير صلاح الدين على توجيه دعوة لجمهوره للحضور ومشاهدة المسرحية برفقة أمهاتهم وعائلاتهم، لقضاء أوقات ممتعة ومشاركة لحظات من البهجة والضحك، مؤكدًا أهمية وجود العائلة ومساندتها في مختلف محطات الحياة.

وتُعرض مسرحية «التياترو» أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث يدعو أمير صلاح الدين جمهوره إلى حضور العرض والاستمتاع بتجربة مسرحية وسط أجواء فنية مميزة.

أمير صلاح الدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

هجوم يستهدف حقل كورمور باقليم كردستان العراق

كردستان العراق: فقدان 2800 ميجاواط في الهجوم على حقل للغاز.. ولا خسائر بشرية

طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

بمشاركة 200 ألف متظاهر.. طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

ترامب

ترامب: قوة المهام الحديدية تعمل بكامل طاقتها وفاعليتها داخل إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد