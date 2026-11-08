تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية لـ 11 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2545 لسنة 2025 جنايات الطالبية، لجلسة 11 نوفمبر الجاري، لمرافعة الدفاع.

متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2024، وحتى 7 يناير 2025، انضم المتهم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.