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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعى شهداء حادث العياط.. ويكلف مديري المديريات المعنية بتقديم واجب العزاء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شهداء حادث قطار العياط، ويتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وزير الأوقاف ينعى شهداء حادث العياط

وكلف الوزير مديري مديريات الأوقاف في المحافظات المعنية بالتنسيق مع السادة المحافظين والجهات المختصة، لمتابعة تداعيات الحادث، والمرور على المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، إلى جانب تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الشهداء.

المفتي ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما يدعو الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

تفاصيل حادث تصادم قطاري العياط

أعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات موسعة في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الذي وقع في وقت سابق من اليوم.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها مساء اليوم "الأحد"، أن فريقا من محققي نيابة جنوب الجيزة الكلية، انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية، إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى، لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

وتبين للنيابة العامة، من معاينة مسرح الحادث وسؤال شهود العيان بالموقع، أن الحادث وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان) أثناء توقف الأخير في الاتجاه ذاته.

وأشارت إلى أن التقديرات المبدئية للحادث أظهرت إصابة 114 شخصا ووفاة 7 أشخاص، من بينهم قائد القطار رقم 134 ، في ما يجري حاليا حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين، وفحص جميع التلفيات وحصر الخسائر، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزير الأوقاف ينعى شهداء حادث العياط الأوقاف

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