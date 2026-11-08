سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»

أطلقت الفنانة سميرة سعيد البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر مختلف منصاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، معلنةً عن عنوان العمل الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويصدر الألبوم على جزأين، حيث يُطرح الجزء الأول خلال هذا الأسبوع، ويتضمن 8 أغنيات، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويضم فريق كتابة الأغنيات كلاً من نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، ومحمد قايّات.

أما الألحان، فيشارك فيها عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب، وأحمد طناني.

ويتولى التوزيع الموسيقي كل من هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين.

وفيما يخص العمليات الصوتية، تولّى الميكس كل من أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، ومفدي مجدي، بينما يتولى أمير محروس الإشراف على الماستر النهائي للألبوم بالكامل.

وصدر البرومو التشويقي تحت إشراف المخرج نضال هاني. ومن المقرر تقديم أغنيات الألبوم في صورة كليبات مصوّرة، ضمن أسلوب الـ Visual Album، بحيث تحمل كل أغنية هويتها البصرية الخاصة.

ومن المقرر طرح إعلانات تشويقية أخرى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الرسمي والنهائي لصدور الألبوم.