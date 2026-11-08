عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل، لا تحمل لوحات معدنية، بالسير برعونة، على أحد الطرق في القاهرة؛ معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.