مرافعة النيابة تؤجل محاكمة 8 متهمين في خلية كتيبة الأهوال لـ 27 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 2886 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، المعروفة بخلية «كتيبة الأهوال»، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة.

محاكمة 8 متهمين بخلية كتيبة الأهوال

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بتمويل الإرهاب، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وقيام المتهمين بالتواصل عبر صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان كتيبة الأهوال لتبادل التكليفات.