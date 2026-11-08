قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انعقاد لجنة مقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية

لجنة مقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية
لجنة مقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية

 انعقدت اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، لجنة مقابلة السادة المرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية، في إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على اختيار قيادة متميزة قادرة على تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتطبيقا لمعايير الشفافية والحوكمة في اختيار القيادات الجامعية.

هذا وقد باشرت اللجنة أعمالها بمقابلة السادة المرشحين، ومناقشتهم في رؤيتهم وخططهم الاستراتيجية لتطوير الجامعة الأهلية، وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، وذلك وفقا لمعايير موضوعية دقيقة تضمن اختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية القادرة على قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الحليم رئيس مجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية، أن اختيار رئيس الجامعة الأهلية ليس إجراء إداريا، بل هو قرار مصيري يحدد ملامح الجامعة لسنوات قادمة، مشددا على أن مجلس الأمناء يحرص على اختيار قيادة تجمع بين العلم والرؤية والانضباط، وتدرك أن الجامعة الأهلية ولدت لتكون مختلفة، ومنارة للتميز، مشيرا إلى أن اللجنة المنعقدة تضم قامات وطنية وعلمية مهمتها أن تضع كل مرشح أمام مسؤوليته، وأن تختبر رؤيته وقدرته على تحويل الحلم إلى واقع، مؤكدا أن المعيار الوحيد هو الكفاءة، والهدف الوحيد هو أن تكون جامعة دمنهور الأهلية في مصاف الجامعات المتميزة كما يليق بأبناء البحيرة، وكما تليق بمصر.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية لاختيار رئيس جامعة دمنهور الأهلية، بما يعكس التزام مجلس الأمناء بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصه على أن تكون الجامعة الأهلية نموذجا للتميز الأكاديمي والمؤسسي، ومواكبة رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

نذير بن بوعلي

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

مودي شلاطة

خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

مودي شلاطة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد