انعقاد لجنة مقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية

انعقدت اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، لجنة مقابلة السادة المرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة دمنهور الأهلية، في إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على اختيار قيادة متميزة قادرة على تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتطبيقا لمعايير الشفافية والحوكمة في اختيار القيادات الجامعية.

هذا وقد باشرت اللجنة أعمالها بمقابلة السادة المرشحين، ومناقشتهم في رؤيتهم وخططهم الاستراتيجية لتطوير الجامعة الأهلية، وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، وذلك وفقا لمعايير موضوعية دقيقة تضمن اختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية القادرة على قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الحليم رئيس مجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية، أن اختيار رئيس الجامعة الأهلية ليس إجراء إداريا، بل هو قرار مصيري يحدد ملامح الجامعة لسنوات قادمة، مشددا على أن مجلس الأمناء يحرص على اختيار قيادة تجمع بين العلم والرؤية والانضباط، وتدرك أن الجامعة الأهلية ولدت لتكون مختلفة، ومنارة للتميز، مشيرا إلى أن اللجنة المنعقدة تضم قامات وطنية وعلمية مهمتها أن تضع كل مرشح أمام مسؤوليته، وأن تختبر رؤيته وقدرته على تحويل الحلم إلى واقع، مؤكدا أن المعيار الوحيد هو الكفاءة، والهدف الوحيد هو أن تكون جامعة دمنهور الأهلية في مصاف الجامعات المتميزة كما يليق بأبناء البحيرة، وكما تليق بمصر.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية لاختيار رئيس جامعة دمنهور الأهلية، بما يعكس التزام مجلس الأمناء بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصه على أن تكون الجامعة الأهلية نموذجا للتميز الأكاديمي والمؤسسي، ومواكبة رؤية مصر 2030.