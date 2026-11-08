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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحزاب تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتطالب بكشف ملابساته

قطار العياط
قطار العياط
محمد الشعراوي

توالت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية عقب حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، حيث نعى حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضحايا الحادث، وأعربوا عن خالص تعازيهم لأسر المتوفين وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. 

ونعى حزب حماة الوطن، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين القطارين رقمي 134 و2010 بين محطتي كفر عمار والرقة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وثقته في جهود الدولة وأجهزتها المعنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتوفير كل أوجه الدعم لهم ولأسرهم.

وطالب حزب حماة الوطن، بسرعة التحقيق العاجل والشامل لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الفنية والتشغيلية بدقة، ومحاسبة المقصرين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ثمن الحزب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الصحة، التضامن الاجتماعي، والنقل، لتداعيات الحادث وجهود إسعاف المصابين ونقلهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوجيهه بتقديم أوجه الدعم الطبي والإغاثي للمصابين وأسرهم، ومتابعة حالاتهم الصحية، إلى جانب الإسراع في رفع آثار الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات.

وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية لمراجعة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظا على أرواح المواطنين.

حزب الشعب الجمهوري ينعي ضحايا حادث قطار العياط: يجب محاسبة المسؤولين عن أي تقصير

وتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الحزب أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور قد تكشف عنها التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، ثمن حزب الشعب الجمهوري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، وبسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.

وتمنى الحزب الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمن الله عليهم بتمام العافية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

من جهتها، نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطار الركاب الذي وقع بمحافظة الجيزة، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعربت التنسيقية عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء والسلامة.

وثمنت التنسيقية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وأكدت تقديرها لجهود أطقم الإسعاف والفرق الطبية وكل الجهات المعنية في التعامل مع الحادث وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمصابين.

وشددت التنسيقية على أهمية سرعة الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على أرواحهم.

قطار العياط البرلمان مجلس النواب حماة الوكن الشعب الجمهوري

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