رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا حل للأزمة الليبية دون انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا يرتبط بعودة إرادة الشعب الليبي لتكون الأساس في أي حل سياسي، مشددًا على ضرورة مشاركة الليبيين في جميع مراحل التسوية السياسية، بما يضمن تحقيق التوافق وتوحيد مؤسسات الدولة.

تحذير من عودة ليبيا إلى نقطة الصفر بسبب التسويات السياسية

وقال المنفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جميع الحلول المطروحة للوصول إلى تسويات سياسية قد تؤدي إلى عودة البلاد إلى نقطة الصفر، إذا لم تقم على مشاركة الشعب الليبي، مؤكدًا ضرورة حضور السيادة والملكية الليبية في أي حلول يتم التوصل إليها.

وأوضح أن الشعب الليبي من حقه المشاركة في أي حل يستهدف توحيد مؤسسات الدولة، من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يمثل موقف المجلس الرئاسي منذ بداية جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وشدد المنفي على أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى إرادة الليبيين ومشاركتهم الفاعلة قد تعيد الأزمة إلى مربعها الأول، مؤكدًا أن مشاركة الشعب تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي مسار سياسي يستهدف إنهاء الانقسام.