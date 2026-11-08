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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استولى على هاتفه.. ضبط عاطل تعدى على صانع محتوى بالضرب في الجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب، والاستيلاء على هاتفه المحمول؛ لاعتقاده قيامه بتصويره.

وبالفحص؛ تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (صانع محتوى "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" – مقيم بدائرة القسم)، أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفي أثناء قيامه بتصوير مقطع فيديو؛ فوجئ بقيام (عاطل – مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليه بالسب والضرب، والاستيلاء على هاتفه المحمول؛ لاعتقاده قيامه بتصويره.

وأمكن ضبط المشكو في حقه “له معلومات جنائية”، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأهرام صانع محتوى القسم

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