حسام عبد الغفار: 7 وفيات و125 مصابًا في حادث قطاري العياط

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحصيلة الرسمية لحادث تصادم قطاري العياط بلغت 7 وفيات و125 مصابًا، مقدمًا خالص العزاء لأهالي المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ 71 مصابًا من إجمالي 125 غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى وجود أعداد أخرى مرشحة للخروج خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما استقرت حالتهم الصحية عقب تلقي العلاج.

وأوضح أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يتابع الوضع الصحي للمصابين، وكلف الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، بزيارة جميع المصابين في مختلف المستشفيات، مشيرًا إلى وجود 12 حالة غير مستقرة، من بينها 5 حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية، فضلًا عن 4 حالات موجودة في العناية المركزة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، إلى جانب كسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية في الرأس والوجه، وكدمات في الصدر والضلوع.