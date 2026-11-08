بكام الدولار اليوم في مصر؟ أسعار العملة الأمريكية بالبنوك الأحد 8 نوفمبر

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على شاشات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، وسط تقارب ملحوظ في أسعار العملة الأمريكية لدى عدد من البنوك.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك الواردة بالتحديث بين 54.12 جنيه و54.35 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 54.22 جنيه و54.45 جنيه، بحسب اختلاف البنك، حيث سجل بنك فيصل أقل سعر للشراء والبيع ضمن الأسعار المعلنة، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة.

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ويأتي استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن متابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، نظرًا لأهمية العملة الأمريكية في المعاملات التجارية والاقتصادية، وتأثير تحركاتها في تكلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، فضلًا عن ارتباطها بعدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد تقاربًا في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك المصرية، حيث استقر السعر في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك مصر عند مستويات متطابقة، بينما سجلت بعض البنوك أسعارًا مختلفة للشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المعلنة على النحو الآتي:

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على شاشات البنك.

ويعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري من الأسعار التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، نظرًا لأهمية البنك ضمن القطاع المصرفي المصري، وحرص العملاء على متابعة تحديثات أسعار العملات الأجنبية لديه بصورة مستمرة.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

استقر سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB عند 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، ليطابق بذلك السعر المعلن في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية.

ويتابع العملاء أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن المقارنات اليومية بين البنوك، للتعرف على الفروق بين أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها، واختيار البنك المناسب لإتمام معاملاتهم المصرفية.

سعر الدولار في بنك فيصل اليوم الأحد 8 نوفمبر

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل خلال تعاملات اليوم الأحد إلى 54.12 جنيه للشراء، و54.22 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر للشراء والبيع بين البنوك الواردة في التحديث.

ويأتي سعر الدولار في بنك فيصل ضمن مستويات التداول المعلنة في السوق المصرفية، مع وجود اختلافات محدودة بينه وبين أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك الأخرى.

كم سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس خلال تعاملات الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

ويتطابق السعر المسجل في بنك قناة السويس مع الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، من بينها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وهو ما يعكس تقارب مستويات تسعير العملة الأمريكية لدى هذه البنوك خلال التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد اليوم الأحد 54.17 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 54.27 جنيه، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة خلال التعاملات المسائية.

ويأتي هذا السعر متوافقًا مع مستويات الدولار المسجلة في عدد من البنوك المصرية الأخرى، وسط استمرار حالة الاستقرار التي شهدتها العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن على شاشات البنك.

ويأتي سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية ضمن مجموعة البنوك التي سجلت مستويات متطابقة لأسعار الشراء والبيع خلال التعاملات المسائية، وهو ما يتيح للعملاء مقارنة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات شراء أو بيع الدولار.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

ويعكس السعر المعلن في بنك مصر حالة التقارب بين أسعار الدولار في عدد من المؤسسات المصرفية، حيث تطابقت أسعار الشراء والبيع لديه مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الأحد 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، ليكون بذلك أعلى سعر للشراء والبيع بين البنوك الواردة في التحديث.

ويختلف السعر المعلن في مصرف أبو ظبي الإسلامي عن مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وهو ما يبرز أهمية متابعة تحديثات أسعار الصرف ومقارنة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملات المصرفية.

كم سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 54.14 جنيه للشراء، و54.24 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات المسائية.

ويأتي سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بين مستويات الأسعار المسجلة في البنوك المختلفة، حيث يزيد على السعر المعلن في بنك فيصل، بينما يقل عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

لماذا يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات الأخرى؟

تتأثر قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، التي تتحكم في مستويات الطلب على العملة الأمريكية وقوتها في الأسواق العالمية، ويرى الخبراء أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تأتي في مقدمة المحركات المؤثرة في تحركات الدولار.

وتؤثر معدلات التضخم العالمية أيضًا في قيمة العملة الأمريكية، إلى جانب قوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث تنعكس المؤشرات الاقتصادية على توقعات المستثمرين بشأن اتجاهات السياسة النقدية ومستويات جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة دورًا جوهريًا في تحديد قيمتها، إذ ترتبط حركة العملات بالتوازن بين العرض والطلب، فضلًا عن تأثير الأحداث السياسية المفاجئة والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تغيرات في توجهات الأسواق المالية.

ما العوامل التي يجب متابعتها عند رصد أسعار الدولار في البنوك؟

تتطلب متابعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الانتباه إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، ومؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة الأمريكية.

وتساعد متابعة هذه العوامل على فهم الأسباب التي تقف وراء تحركات الدولار في الأسواق، كما تتيح للمتعاملين تكوين صورة أوضح عن المتغيرات التي قد تؤثر في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه والعملات الأخرى.

وتظل مقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك من الخطوات المهمة للعملاء الراغبين في إجراء معاملات بالعملة الأمريكية، خاصة مع وجود فروق بين الأسعار المعلنة من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، وهو ما يجعل متابعة آخر تحديثات البنوك أمرًا ضروريًا قبل إتمام عمليات الصرف.