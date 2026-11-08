قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن تدفع بفرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط

حادث قطاري العياط
حادث قطاري العياط
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، الدفع بفرق متخصصة ومدربة من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط والمصابين، بالتزامن مع تقديم المساعدات اللوجستية داخل المستشفيات.

وقال عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن فرق الهلال الأحمر المصري تمتلك كوادر مدربة على التدخلات النفسية، للتعامل مع الأسر التي تعرضت لصدمة نتيجة فقدان ذويها أو إصابتهم في الحادث.

دعم نفسي إلى جانب الرعاية الطبية 

وأوضح أن مثل هذه الظروف تتسبب في تداعيات نفسية صعبة لأسر المتوفين والمصابين، كما أن المصاب نفسه يحتاج إلى الدعم النفسي إلى جانب الرعاية الطبية والعلاج من الإصابات الجسدية.

وأضاف أن فرق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري تعمل على تقديم التدخلات النفسية اللازمة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات من الوزارة.

تجاوز الآثار النفسية الصعبة

وأشار إلى أن جهود الدعم تشمل جميع الأسر المتضررة، سواء أسر المتوفين أو المصابين، بهدف مساندتهم ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية الصعبة التي خلفها الحادث.

ونقل عبدالرحمن تعازي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

مايا مرسي التضامن وزيرة التضامن الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

ترشيحاتنا

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| بي إم دبليو إى 4 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد