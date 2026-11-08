التضامن تدفع بفرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، الدفع بفرق متخصصة ومدربة من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط والمصابين، بالتزامن مع تقديم المساعدات اللوجستية داخل المستشفيات.

وقال عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن فرق الهلال الأحمر المصري تمتلك كوادر مدربة على التدخلات النفسية، للتعامل مع الأسر التي تعرضت لصدمة نتيجة فقدان ذويها أو إصابتهم في الحادث.

دعم نفسي إلى جانب الرعاية الطبية

وأوضح أن مثل هذه الظروف تتسبب في تداعيات نفسية صعبة لأسر المتوفين والمصابين، كما أن المصاب نفسه يحتاج إلى الدعم النفسي إلى جانب الرعاية الطبية والعلاج من الإصابات الجسدية.

وأضاف أن فرق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري تعمل على تقديم التدخلات النفسية اللازمة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات من الوزارة.

تجاوز الآثار النفسية الصعبة

وأشار إلى أن جهود الدعم تشمل جميع الأسر المتضررة، سواء أسر المتوفين أو المصابين، بهدف مساندتهم ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية الصعبة التي خلفها الحادث.

ونقل عبدالرحمن تعازي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.