متحدث الصحة: أطفال بين مصابي حادث قطاري العياط

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن وجود أطفال بين المصابين في حادث تصادم قطاري العياط، موضحًا أن أغلب إصاباتهم غير حرجة.

وحول الحالة الصحية لعموم المصابين، وليس الأطفال فقط، أوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بعض الحالات المصابة جرى تحويلها إلى مستشفى الجامعة في بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي.

وأوضح أن بقية الحالات تتلقى العلاج في مستشفيات أطفيح والعياط وبني سويف، مشيرًا إلى أن المصابين موجودون ضمن الحالات التي يتابعها الفريق الطبي، وأن أغلب إصاباتهم ليست حرجة.