أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة السلام في غزة

كشف موقع "أكسيوس" اليوم "الأحد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة السلام في غزة.

وأضاف موقع "أكسيوس" أن ترامب يريد تنفيذ خطته للسلام في غزة بغض النظر عن بقاء نتنياهو في الحكم.

أكسيوس: نتنياهو بادر بالاتصال وبحثا الحرب على إيران

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع أن نتنياهو هو من بادر بالاتصال بترامب، وبحثا أيضا الحرب على إيران.

وقال "أكسيوس" إن عضو مجلس السلام توني بلير زار إسرائيل يوم الجمعة والتقى نتنياهو وآيزنكوت.

بلير يحث نتنياهو على تنفيذ خطة ترامب للسلام

وأضاف "أكسيوس" أن توني بلير حث نتنياهو والقادة السياسيين في إسرائيل على تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة.

يأتي التقرير في ظل تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، بعد أن أغرقت مياه الأمطار والسيول نحو 70 ألف خيمة، وتسببت في تشريد مئات آلاف من الشعب الفلسطيني بالقطاع المنكوب، وسط مطالب دولية للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ترامب: مستقبل إيران يتوقف على اتفاق قوي

في سياق منفصل، لوّح الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بالعودة إلى ضرب إيران إذا لزم الأمر، مؤكداً أن قواته جاهزة لاستئناف الضربات، وأن مستقبل الحرب يتوقف على توقيع طهران اتفاقية قوية.

وقال ترامب لشبكة "CNN": "سأعود إلى ضرب إيران إذا لزم الأمر".

وأضاف ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران: "الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقية قوية أم لا".

وتابع ترامب لشبكة "CNN": "من غير المرجح إلى حد بعيد أن آمر بعودة أمريكا إلى الحرب مع إيران إذا تم إحراز تقدم في المحادثات".

وقال ترامب: "قواتنا جاهزة في حال أمرتها باستئناف ضرب إيران".