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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد «سنتكوم» لجيش الاحتلال: يمكن تنفيذ موجة ثالثة من الهجمات على إيران

براد كوبر
براد كوبر
محمود نوفل

أفادت “القناة 13” الإسرائيلية بأن قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر نقل رسالة إلى كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إيران.

وأشارت القناة العبرية إلى أن رسالة أمريكا مفادها أنه يمكن تنفيذ موجة ثالثة من الهجمات على إيران.

وبيّنت القناة أيضا أن رسالة أمريكا لإسرائيل أن الضربات يمكن أن تستهدف الجسور ومحطات الطاقة بإيران.

وفي وقت لاحق؛ أمر الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بتشكيل قوة المهمة “بوابة الحديد”. 

ومن المقرر أن تضم هيئة داخلية تضم حوالي 20 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وسيكون مقرها في تامبا، فلوريدا. 

وبحسب بيان سنتكوم، قال كوبر: إن إنشاء قوة المهمة بوابة الحديد يعزز نجاح الحصار الحديدي ضد إيران في البحر.

وأضاف: “تعزيز تعاون سنتكوم مع شركاء الوكالات الحكومية الأمريكية وبين الوكالات؛ سيحد أكثر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية.”

وتابع بيان سنتكوم الصحفي: سينسق الفريق الجديد لسنتكوم مع وكالات الحكومة الأمريكية الأخرى لمنع نقل أنظمة الأسلحة المتقدمة، والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد المعاقب عليها، وتدفقات الإيرادات غير الشرعية عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

وزاد البيان: في الأشهر الأخيرة، منع الحصار البحري الأمريكي إيران من تصدير أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام، ويستمر التنفيذ الصارم في البحر ضد جميع السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

القيادة المركزية الأمريكية قائد سنتكوم جيش الاحتلال إيران قوة المهمة بوابة الحديد

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