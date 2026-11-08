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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

60 مصابًا و12 بالعناية المركزة.. مراسل صدى البلد يكشف الحالة الصحية لضحايا حادث القطار

حادث قطار العياط
حادث قطار العياط
محمد البدوي

كشف هاني النحاس، مراسل قناة «صدى البلد» ، من مستشفى الواسطى، آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطاري العياط، مشيرًا إلى استمرار الاستماع لأقوال المصابين من جانب النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

 الاستماع إلى شهادات عدد من المصابين

وأوضح النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة بدأت الاستماع إلى شهادات عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

وأضاف أن الهلال الأحمر قدم مساعدات للمصابين، تضمنت توفير الأغطية والبطاطين، بالتزامن مع إقبال عشرات المواطنين على التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين وتوفير احتياجاتهم الطبية.

وأشار مراسل «صدى البلد» إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وإصابات مختلفة، فضلًا عن وجود حالة تعرضت لفقدان الذاكرة، موضحًا أن هناك 3 حالات لم يتم التوصل إلى بياناتها حتى الآن من خلال الأهالي، وسط احتمالات بشأن إدراجها ضمن المفقودين لحين تحديد هوياتها.

 12 حالة داخل الرعاية المركزة

وكشف النحاس أن مستشفى الواسطى استقبلت أكثر من 60 مصابًا جراء الحادث، بينهم 12 حالة داخل الرعاية المركزة، بينما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية بقسم الاستقبال.

 ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

واختتم مراسل «صدى البلد» تصريحاته بالإشارة إلى استقبال المستشفى 3 جثامين من ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمصابين ومتابعة تطورات حالتهم الصحية.

النيابة العامة مستشفى الواسطى العياط قطاري العياط تصادم قطاري العياط

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