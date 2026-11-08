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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عبد العزيز: أحب من يمثل في هدوء وصمت

عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز
يارا أمين

أشاد الفنان عمرو عبد العزيز بعدد من الفنانين الذين يفضلون التركيز على أعمالهم الفنية بعيدًا عن الحديث المستمر عن إنجازاتهم، مؤكدًا إعجابه بالممثلين الذين يتركون أعمالهم تتحدث عنهم وتعبّر عن موهبتهم أمام الجمهور.

وكتب عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بحب قوووووى الممثل اللي بيشتغل في هدوء وصمت، وإن شغله هو اللي يتكلم عنه مش هو اللي يتكلم عن شغله».

وضمت قائمة الفنانين الذين ذكرهم عمرو عبد العزيز كلًا من ريهام عبد الغفور، ومحمد شاهين، وحمزة العيلي، ومحمد ممدوح «تايسون»، والفنانة انتصار، مشيرًا إلى وجود العديد من الفنانين الآخرين الذين يتبعون النهج نفسه.

وكان قد كشف الفنان عمرو عبد العزيز، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، كما يحضّر لمسرحية جديدة تُعرض خلال الموسم الشتوي.

وعن السينما، أوضح أنه يشارك في فيلم «الحافي»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، إذ يجسد شخصية جديدة لم يقدمها من قبل، مشيرًا إلى أن جميع أعماله خلال الفترة المقبلة ستكون مفاجأة للجمهور.

عمرو عبد العزيز الفنان عمرو عبد العزيز فيسبوك ريهام عبد الغفور حمزة العيلي انتصار

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