أول صورة من بروفات مسلسل «ميس هناء» بطولة أسماء جلال استعدادًا لرمضان 2027

كشف صناع مسلسل «ميس هناء»، بطولة الفنانة أسماء جلال، عن أول صورة من كواليس بروفات العمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث جمعت الصورة عددا من أبطال المسلسل وصناعه، في إطار التحضيرات لإطلاق التصوير.



وظهر في الصورة كل من الفنانة أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، وفيدرا، وسماء إبراهيم، وأحمد رضوان، وسارة عبد الرحمن، ودونا إمام، والطفل آسر أحمد حمدى، والطفل حسين معتز، إلى جانب المؤلف إياد صالح والمخرجة سلمى الكاشف، في أول ظهور جماعي لفريق العمل خلال التحضيرات.



أبطال مسلسل ميس هناء

مسلسل ميس هناء مكون من 15 حلقة وهو من بطولة، أسماء جلال، وهم أحمد خالد صالح، وسارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام، من إنتاج طارق الجناينى TVision، وتأليف إياد صالح، وإخراج سلمى الكاشف.



أسماء جلال تنتهى من فيلم الفيل ع الدرفيل

يذكر أن الفنانة أسماء جلال انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل» الذى يجمعه بالنجم أحمد فهمى، في قبرص، وذلك بعد فترة من التصوير تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي.