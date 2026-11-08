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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
محمود زيدان

أكد عمر سرحان، الناقد الرياضي، أن المرحلة المقبلة تتطلب لم الشمل داخل منتخب مصر، وإنهاء أي خلافات أو أحاديث عن وجود أزمات بين اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن محمد صلاح لم يتعالَ يومًا على المنتخب، ولم يفتعل أي مشكلات داخل صفوفه.

وأوضح سرحان، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة أنجولا جاء باتفاق مسبق بينه وبين المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن صلاح لاعب كبير وملتزم، والتزم الصمت طوال الأشهر الماضية رغم ما أثير بشأن وجود خلافات بينه وبين المدير الفني.

وأضاف أن محمد صلاح كان أحد العناصر المهمة في نجاح تجربة حسام حسن مع المنتخب، وكان له دور بارز في احتواء اللاعبين وقيادة زملائه داخل الملعب، فضلًا عن الروح القتالية التي كان يظهر بها خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعترض على قرارات استبداله أو يثير مشكلات داخل الفريق.

علي ماهر يمتلك مقومات تدريبية مميزة

وفي سياق آخر، أشاد الناقد الرياضي بفكر المدير الفني علي ماهر، واصفًا إياه بأنه مدرب يمتلك أسلوبًا كرويًا مميزًا يشبه إلى حد كبير فلسفة الإسباني بيب جوارديولا، من حيث بناء اللعب من الخلف والاستحواذ والجرأة الهجومية.

وأشار إلى أن علي ماهر يتمتع بقدرة كبيرة على تطوير اللاعبين واستخراج أفضل ما لديهم، مستشهدًا بتجربة عمر كمال عبد الواحد، الذي ظهر بمستوى مميز تحت قيادته في تجاربه التدريبية المختلفة.

وأوضح أن علي ماهر لا يخشى مواجهة الفرق الكبرى، بل يعتمد على مباغتتها والضغط عليها، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي وعدم ترك مساحات للمنافس، مؤكدًا أن الكرة المصرية تحتاج إلى مدربين يمتلكون فكرًا حديثًا وتأهيلًا علميًا وثقافيًا متميزًا.

وشدد سرحان على أهمية امتلاك المدير الفني للمنتخب قدرًا عاليًا من التعليم وإتقان اللغات الأجنبية، باعتباره ممثلًا لمصر في المحافل والبطولات القارية والعالمية، مؤكدًا أن علي ماهر يمتلك العديد من هذه المقومات.

حسام حسن علي ماهر محمد صلاح مو صلاح

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