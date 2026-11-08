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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب

علي ماهر
علي ماهر
عمرو مصطفى

حرص النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والمحترف في صفوف فريق طرابزون التركي على التواصل هاتفيًا مع علي ماهر، من أجل تهنئته بتوليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مع الفراعنة.

أول تواصل بين محمد صلاح وعلي ماهر 

 

وجاء اتصال محمد صلاح في إطار حرصه على تقديم الدعم والمساندة للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، قبل المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر جهود جميع عناصر الكرة المصرية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وتحظى خطوة تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر باهتمام كبير، في ظل التحديات والاستحقاقات المنتظرة، ورغبة الجهاز الفني في إعداد المنتخب بالشكل المناسب للمنافسات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقًا بين الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، من أجل وضع ملامح المرحلة الجديدة والاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة.

علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر

 

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن تشكيل جهازه المعاون.

 

ويضم الجهاز المعاون لماهر كلاً من:

 محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، وباسم علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، بينما يتولى محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي مهمة محللي الأداء، بجانب تولي ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال.

علي ماهر منتخب مصر محمد صلاح طرابزون التركي

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