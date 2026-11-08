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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية

جامعة ولاية وينستون-سالم
جامعة ولاية وينستون-سالم
فرناس حفظي

شهدت جامعة ولاية وينستون-سالم، في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، خلال احتفالات العودة السنوية للطلاب والخريجين، مساء السبت 7 نوفمبر، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقالت الشرطة إن الحادثتين وقعتا داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار قرابة الساعة 9:45 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما جرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وأكد مساعد قائد شرطة وينستون-سالم، جيسون سويم، أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كانت حادثتا إطلاق النار مرتبطتين ببعضهما أم أنهما وقعتا بشكل منفصل.

وشاركت في التحقيقات شرطة وينستون-سالم، ومكتب قائد شرطة مقاطعة فورسيث، إلى جانب شرطة الحرم الجامعي، فيما لم تعلن السلطات عن توقيف مشتبه بهم أو الكشف عن هويات الضحايا حتى الآن.

وفي أعقاب الحادث، فرضت السلطات إغلاقًا أمنيًا على الحرم الجامعي، قبل أن تعلن رفعه والسماح للطلاب بالعودة إلى مساكنهم، مؤكدة أن الوضع الأمني داخل الجامعة بات مستقرًا ولا يوجد تهديد قائم.

من جانبها، أعربت رئيسة الجامعة بونيتا ج. براون عن صدمتها إزاء أعمال العنف، مؤكدة أن الحادث هز المجتمع الجامعي وأثار القلق بين الطلاب وأسرهم والخريجين.

وأعلنت إدارة الجامعة إلغاء جميع الفعاليات المتبقية ضمن احتفالات العودة السنوية، مع توفير خدمات الدعم النفسي والإرشاد للطلاب والمتضررين، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني داخل الحرم الجامعي خلال الأيام المقبلة.

وتُعد جامعة ولاية وينستون-سالم من الجامعات الأمريكية التاريخية التي تأسست لخدمة الطلاب الأمريكيين من أصول أفريقية، وشهدت احتفالات العودة السنوية مشاركة الطلاب والخريجين وأفراد المجتمع المحلي قبل أن تتحول المناسبة إلى حادث أمني دامٍ.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤولين عنه، وما إذا كانت هناك صلة بين الحادثتين.

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