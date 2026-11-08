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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعيينات جديدة في الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية وتثير الجدل

إعادة الهيكلة
إعادة الهيكلة
ملك ريان

في إطار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، تتجه وزارة الخارجية نحو تغييرات إدارية غير مسبوقة في تاريخ العمل الدبلوماسي، بعدما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية بتعيين ثلاثة معاونين جدد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة تشكيل الهيكل القيادي للوزارة والاستعانة بكوادر شابة.

وتقضي المراسيم، التي حملت الأرقام 205 و206 و207 لعام 2026، بتوزيع الاختصاصات بين المعاونين الجدد، لتشمل الشؤون القنصلية والتعاون الدولي والشؤون التنفيذية، وهو ما يمثل خروجاً عن الهيكل الإداري التقليدي للوزارة، الذي اعتاد وجود معاونين اثنين للوزير بشكل رئيسي، إلى جانب منصب نائب وزير الخارجية.

وشملت التعيينات محمد يعقوب العمر، المولود عام 1993، معاوناً للشؤون القنصلية، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسات العامة، وبكالوريوس في العلوم السياسية، إلى جانب شهادة في الهندسة الزراعية.

كما عُيّن قتيبة علي قاديش، المولود عام 1988، معاوناً لشؤون التعاون الدولي، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وسبق له تولي إدارة التعاون الدولي وإدارة المراسم في الوزارة، إلى جانب مناصب إدارية في حكومة الإنقاذ السورية.

احمد الشرع سوريا أسعد الشيباني الخارجية السورية الدبلوماسية السورية

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