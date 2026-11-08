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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه

اشرف زكي ويحيي الفخراني
اشرف زكي ويحيي الفخراني
تقى الجيزاوي

أشاد الفنان يحيى الفخراني بالدور الذي يقدمه الدكتور أشرف زكي في خدمة الفنانين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدًا دعمه له، ومشيرًا إلى أن موقف الفنانين المساند له يأتي تقديرًا لما يقدمه من جهود ومواقف لصالح زملائه.

وقال يحيى الفخراني، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدي، المذاع عبر قناة المحور، إن العمل العام له أشخاصه، موضحًا أن هناك نماذج قدمت أدوارًا مهمة في هذا المجال، من بينهم صديقه الفنان حمدي غيث، والفنان أشرف عبد الغفور، الذي وصفه بأنه كان يتمتع بالرقي.

وأضاف أن حمدي غيث وأشرف زكي أثبتا قدرتهما على الدفاع عن الفنانين والمطالبة بحقوقهم، مؤكدًا أنه عندما علم باحتمالية رحيل أشرف زكي عن منصبه، رأى أن ذلك سيكون خسارة كبيرة.

واختتم الفخراني حديثه بالتأكيد على أن الفنانين يدعمون أشرف زكي، وأنه واحد منهم، تقديرًا لما يقدمه من جهود ومواقف في خدمة أعضاء النقابة.

يحيى الفخراني برنامج «الحكاية من البداية» أشرف زكي

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