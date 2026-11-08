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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم الفنان فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي| خاص

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
قاسم

علم موقع “صدى البلد” من مصادر خاصة أن الفنان الكبير فاروق فلوكس من المقرر تكريمه بجائزة الهرم الذهبي خلال الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يأتي التكريم المرتقب تقديرا للمسيرة الفنية الطويلة للفنان فاروق فلوكس، وإسهاماته في السينما والمسرح والتليفزيون، على مدار أكثر من ستة عقود، استطاع خلالها تقديم مجموعة متنوعة من الشخصيات والأدوار التي رسخت حضوره لدى الجمهور المصري والعربي.

وتنطلق الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.
 وتشهد الدورة الجديدة تكريم عدد من رموز السينما المصرية والعالمية، من بينهم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، والسيناريست مدحت العدل، ومدير التصوير سعيد الشيمي، إلى جانب الفنان آسر ياسين، الذي يحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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