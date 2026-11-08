السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري العياط الذي وقع اليوم، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وداعيةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها، إلى أنها وجهت الهلال الأحمر المصري برصد كافة الاحتياجات العاجلة، وتقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين.

واختتمت قرينة رئيس الجمهورية منشورها بالدعاء: «حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه».