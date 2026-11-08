غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب

وجه الفنان يحيى الفخراني رسالة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشأن الانتقادات التي يتعرض لها خلال توليه مسؤولية العمل النقابي، مؤكدًا أن النجاح دائمًا ما يصاحبه منتقدون، وأن عليه ألا ينزعج من ذلك.

وقال يحيى الفخراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدي، المذاع عبر قناة المحور: «اللي بيبقى ناجح لازم يكون ليه منتقدين، فده لازم يتوقعه وما يزعلش، ده دلال نجاحه».

وأوضح الفخراني أن هناك أسبابًا مختلفة وراء انتقاد أشرف زكي، من بينها الغيرة، ورغبة البعض في تولي المنصب بدلًا منه، مؤكدًا أن العمل العام بطبيعته يضع صاحبه أمام انتقادات ومواقف مختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن من يختار العمل العام عليه أن يتحمل تبعاته، ويتقبل ما يصاحبه من انتقادات وتحديات.