شرف ليا خدمتكم.. أول تعليق من أشرف زكي بعد مظاهرة حب ودعم الفنانين له

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على إشادة الفنان يحيى الفخراني به ودعمه له، معربًا عن سعادته بكلماته، ومؤكدًا اعتزازه بمكانته وتقديره لمساندة زملائه من الفنانين.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدي عبرقناة المحور: «الحمد لله، بشكر كل زملائي، وفي خدمة زملائي وشرف ليا خدمتهم.. كلام كبير من دكتور يحيى، وهو بيحبني، هو رمز بالنسبة ليا».

أشرف زكي

وأضاف أن ما يتلقاه من دعم ومحبة من زملائه يعكس الثقة المتبادلة بينهم، مشيرًا إلى موقف لفت انتباهه، عندما قرأ منشورًا لسيدة تتحدث فيه عن تعرضها لمشكلة، فنصحتها إحدى صديقاتها بالتواصل معه، قائلة لها: «كلمي أشرف زكي».

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن شعور الفنانين بالأمن والأمان وثقتهم فيه نعمة كبيرة، معلقًا: «ربنا يقدرني على خدمة زملائي، شرف كبير فوق راسي».