بقيادة حمادة صدقي.. اتحاد الكرة يعلن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة حمادة صدقي.

ويتكون الجهاز للمنتخب الأولمبي من حمادة صدقي مديرا فنيا، وأحمد حسن في منصب مدير المنتخب، وعادل مصطفى مدربا عاما، ومحمد عز مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، بينما يتولى الدكتور كمال عبدالواحد مهمة مخطط الأحمال.

ويأتي اعتماد التشكيل في إطار استعدادات الاتحاد لتجهيز المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، وفقا لخطة العمل الفنية التي يضعها الجهاز الجديد.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل 2027، وهي المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.