انطلاق فعاليات مبادرة "1000 نقطة جري" لتنشيط وممارسة الرياضة بالشوارع ببني سويف

في خطوة طموحة تهدف إلى جعل الرياضة نمط حياة يومي لكل أفراد المجتمع، انطلقت "أمس" فعاليات النسخة الأولى من مبادرة "1000 نقطة جري" بمحافظة بني سويف، والتي تأتي ضمن فعاليات المشروع القومي لتنشيط الرياضة في الشوارع والميادين والحدائق العامة.

حيث تنطلق المبادرة تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبتنظيم من وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للرياضة المجتمعية) بالتعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف.

​شهدت انطلاقة "أمس: اليوم إقبالاً وتنسيقاً منظماً، حيث تُنفذ المبادرة داخل المحافظة عبر ثلاث نقاط رئيسية حيوية لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين وهي (​مدينة الواسطى،​كورنيش النيل، مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل).

جرت الفعاليات وسط أجواء حماسية وإيجابية، وتحت إشراف ومتابعة ميدانية دقيقة من قيادات مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، في مقدمتهم الأستاذ هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، وبجهود منسقي ومدربي المبادرة.

​تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة والشباب والرياضة والجهات المعنية على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وتحفيز المواطنين على كسر روتين الحياة اليومية وجعل الرياضة ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي، حيوي، وأكثر لياقة بدنية.

​وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم الإعلان عن استمرار تنظيم الفعاليات يوم الجمعة أسبوعيا، موجّهةً دعوة مفتوحة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم للمشاركة والانضمام لأنشطة الجري، واستغلال المساحات المفتوحة في ممارسة الرياضة بروح إيجابية تعزز الصحة العامة والروابط المجتمعية.