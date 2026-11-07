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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدبيبة: نتطلع إلى إقرار دستور حقيقي يقود ليبيا إلى الانتخابات.. ونرحب بجهود مصر والأمم المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا تتطلع إلى بناء المزيد من المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من ثرواتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق مصالح الشعب الليبي.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات خاصة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، أن التطلع الأهم يتمثل في بناء دستور حقيقي يقود البلاد إلى الانتخابات، ويكون عنوانا للتوافق بين الليبيين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الليبيين لديهم تفاهم بشأن أهمية الوصول إلى دستور وإجراء الانتخابات، موضحا أن الخلافات القائمة ترتبط بالاختلافات بين السياسيين، وهي خلافات وصفها بأنها أمر طبيعي.

وأشار الدبيبة إلى وجود محاولات كبيرة تبذلها الأمم المتحدة وعدد من الدول، من بينها مصر، لجمع الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر، معربا عن ترحيب حكومته بهذه الجهود.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى التوصل لتوافق سياسي يمهد الطريق أمام الانتخابات، معربا عن أمله في الوصول إلى تسوية تحقق تطلعات الليبيين وتحافظ على وحدة البلاد واستقرارها.

ليبيا الشعب الليبي حكومة ليبيا

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