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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد احتجز في تبوك وعودة البحارة إلى أرض الوطن

مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم»"
مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم»"
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، أن الجهود التى بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، تكللت بالنجاح في الإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم»"، الذي كان محتجزاً في منطقة تبوك على البحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم 16 أكتوبر 2026.

يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، وفي ضوء التعاون المتميز والمستمر مع السلطات السعودية الشقيقة.

وغادر المركب بالفعل منطقة تبوك السعودية، وعلى متنه البحارة المصريون التسعة العاملون عليه، متوجهاً إلى أرض الوطن، وذلك بعد تزويده بالوقود والمواد الغذائية وكافة المستلزمات اللازمة لضمان عودته والبحارة على متنه بسلامة وأمان إلى مصر.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مناشدتها لكافة البحارة والعاملين على مراكب الصيد بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تجنباً للتعرض لأي إجراءات قانونية، وحرصاً على سلامتهم وحماية مصالحهم.

وزارة الخارجية مركب الصيد المصري محمد أبو العزائم» منطقة تبوك

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