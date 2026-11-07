حبسهم 4 أيام.. ضبط 10 متهمين بواقعة مشاجرة النباشين بالشوم والسكاكين بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم ضبط 10 متهمين في واقعة مشاجرة النباشين بالشوم والأسلحة البيضاء بشوارع منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى لخلافات سابقة بينهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة حامية بين مجموعة من النباشين استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد من ضبط 10 متهمين في واقعة المشاجرة.

ضبط 10 متهمين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.