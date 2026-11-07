مصر وتشاد تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور تجمع الساحل والصحراء

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "السبت"، مع أحمد كوقوري، وزير خارجية تشاد، على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مسارات التعاون بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الدي تشهده العلاقات بين مصر وتشاد، مؤكداً الحرص على مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمد إدريس ديبي لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق التشادية اتساقاً مع مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل دفع جهود تعزيز دور تجمع دول الساحل والصحراء وتفعيل مؤسساته وآلياته المتخصصة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات مكافحة الإرهاب وبناء القدرات وتحقيق التنمية، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية.