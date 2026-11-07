كفاية ظلم.. سيد معوض يكشف سبب غضبه بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي

كشف سيد معوض، لاعب الأهلي السابق، حقيقة رسالته المثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، والتي نشرها عقب خروج نجله عمر من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة كأس مصر.

وقال سيد معوض، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إنه لم يكن يقصد شيئًا محددًا من وراء منشوره، موضحًا أن الإنسان قد تدفعه مشاعر القهر إلى التعبير عما بداخله دون أن يكون مرتبطًا بموقف واحد.

وأضاف: «الكلام اللي كتبته مكنتش أقصد بيه حاجة، وممكن الواحد من القهر يطلع اللي جواه ويكتب أي حاجة».

وتطرق لاعب الأهلي السابق للحديث عن نجله عمر، مؤكدًا أنه يتدرب بشكل جيد ويلتزم بتعليمات النادي، ويسعى للحصول على فرصته مع الفريق، قائلًا: «هو بيتدرب كويس وموجود في النادي الأهلي، أحسن نادي في أفريقيا، وبيقدم الدور المطلوب منه».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في حصول نجله على فرصته خلال الفترة المقبلة، وقدرته على استغلالها وإثبات نفسه، قائلًا: «إن شاء الله الفرصة هتيجي، ولما تيجي يكون موفق ويقدر يستثمر الفرصة».

