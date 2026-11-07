معتمد جمال يتوجه للسعودية لأداء العمرة بعد فوز الزمالك ويمنح لاعبيه راحة

أعلن نادي الزمالك عن توجه معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، من أجل أداء مناسك العمرة، وذلك عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام مصر للتأمين في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أربعة أيام، عقب تحقيق الفوز على مصر للتأمين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وجاء قرار منح اللاعبين فترة راحة في ظل رغبة الجهاز الفني في إتاحة الفرصة أمام عناصر الفريق لالتقاط الأنفاس، بعد خوض المباريات الأخيرة، على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات الجماعية عقب انتهاء الإجازة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

معتمد جمال يستغل فترة التوقف لأداء العمرة

ومن المقرر أن يستغل معتمد جمال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وأداء مناسك العمرة، قبل العودة مجددًا لمواصلة مهامه على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ويسعى المدير الفني للزمالك إلى استغلال الفترة المقبلة في ترتيب أوراق الفريق، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمرحلة القادمة.

الزمالك يواصل مشواره في كأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على فريق مصر للتأمين، ليحجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويواصل مشواره في المنافسة على اللقب.

ويطمح الفريق الأبيض إلى استكمال نتائجه الإيجابية في البطولة، والمنافسة بقوة على حصد اللقب، في ظل أهمية كأس مصر بالنسبة لجماهير النادي، ورغبة الجهاز الفني في إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة جديدة.