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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري أهم بالنسبالي | أحمد رضوان بعد مواجهة الزمالك: قلت للاعبين أظهروا للجميع أنكم لاعبون كبار

الزمالك ومصر للتأمين
الزمالك ومصر للتأمين
عمرو مصطفى

أكد أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، أن بطولة الدوري تمثل الأولوية بالنسبة له، رغم أهمية مواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أنه خاض المباراة بمجموعة مختلفة من اللاعبين.

أحمد رضوان بعد مواجهة الزمالك: الدوري أهم بالنسبة لي

وقال أحمد رضوان، عقب مباراة الزمالك، إن الدوري أهم بالنسبة له من مواجهة اليوم، موضحًا أن فريقه شارك بمجموعة من اللاعبين تختلف عن العناصر التي يعتمد عليها في مباريات الدوري، بينهم لاعبون يشاركون للمرة الأولى وآخرون ابتعدوا عن المشاركة لفترة.

وأضاف أن ما بين 7 و8 لاعبين لم يشاركوا بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أنه حرص على إبعاد الضغوط عن اللاعبين قبل المباراة، ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.

وتابع: «قولت للاعيبة مفيش ضغوط في الماتش ده، شيلنا الضغوط من عليهم، وطلبت منهم يظهروا نفسهم للناس ويثبتوا إنهم لاعيبة كبيرة».

وتحدث مدرب مصر للتأمين عن المدربين الشباب في الدرجات الأدنى، مؤكدًا أن الكرة المصرية تمتلك العديد من الكفاءات التدريبية التي تستحق الفرصة.

وأوضح: «فيه مدربين كتير صغيرين أحسن مني كمان تحت، وبصوا على الدرجات اللي تحت هتلاقوا ناس كويسة، زي ما إحنا شايفين منتخب الشباب اللي كسب كأس الخليج مع كابتن حسين، وفيه برضه مدربين كتير تحت شاطرين».

أحمد رضوان مصر للتأمين كأس مصر بطولة كأس مصر

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