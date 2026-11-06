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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ لمواجهة الأفكار المتطرفة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

يستعرض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، وخطتها لنشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للأئمة والوعاظ، وتعزيز دورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

ويتناول النائب محمد حمزة، من خلال طلب المناقشة العامة، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، وحماية أمنه الفكري والقومي، ودعم استقرار المجتمع، في ظل استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد حمزة في طلبه أن حماية المجتمع من التيارات الهدامة والتطرف الفكري تتطلب تضافر الجهود لحماية العقول والقلوب من التيارات الهدامة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن الأئمة والخطباء يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وأن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو الدروس التقليدية، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتحصين المجتمعات.

وأشار محمد حمزة إلى أن التطور الرقمي الهائل وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي فرضا واقعًا جديدًا، تتسلل عبره فتاوى مضللة وأفكار مشوشة إلى عقول النشء والشباب بسرعة فائقة، وهو ما يستوجب إعادة تقييم مدى مواكبة البرامج الدعوية والتدريبية لهذه التحديات، ورفع كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي وأدواته الحديثة.

وأوضح محمد حمزة أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تلامس المشكلات اليومية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، والاقتصار على الظاهر الحرفي للنصوص دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة الخطاب الديني على تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر.

وشدد النائب محمد حمزة على ضرورة قياس مدى نجاح الخطبة أو الدرس الديني في تغيير سلوكيات المصلين وإحداث أثر إيجابي حقيقي في سلوكيات النشء، وعدم الاكتفاء بمجرد إلقاء الخطب والدروس، بل العمل على تطوير مضمونها وربطها بقضايا المجتمع واحتياجات المواطنين.

وطالب حمزة الحكومة باستعراض سياستها العامة في تطوير دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للوعاظ والأئمة، وتوضيح سبل تعزيز دور الأئمة والوعاظ في نشر الفكر والوعي المجتمعي، مع بيان الآليات التدريبية المتخصصة للتعامل مع قضايا المجتمع وتحصين النشء ضد الأفكار الهدامة.

مجلس الشيوخ البرلمان محمد حمزة

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