بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنه فتحي| صور

في أجواء عائلية اتسمت بالبهجة، احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخطوبة نجله فتحي، في فيلا والد العروس وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرة والأقارب، في مناسبة عائلية خاصة غلبت عليها مشاعر الفرحة والسعادة.

جاء الاحتفال في إطار عائلي بسيط، حرص خلاله مصطفى كامل على مشاركة نجله واحدة من أهم المناسبات في حياته، وسط أجواء من الود والمحبة جمعت أفراد العائلة والمقربين .

خطبة ابن مصطفى كامل

وشهدت المناسبة حضور أفراد الأسرتين والأقارب، الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني والتبريكات لهما، متمنين لهما حياة سعيدة يسودها الحب والاستقرار والتفاهم.

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل دويتو جمعه بنجله فتحي مصطفى كامل لأول مرة يحمل اسم "إلى اللقاء"، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية إلى اللقاء : أين الذين أقسموا على البقاء أين الذين کانوا رمز للعطاء، كانوا معانا فى ظهرنا وموجودين أول ما زارنا الحزن قالوا إلى اللقاء، كيف ولماذا كل مرة ندى خير يترد ليه بالقسوة والجرح الكبير، انا كل ما أكتب بوست عن أحزاني ليه كل اللي خانوا بيعملوا للبوست شير، أين الذين كانوا منا وكانوا فينا دول طلعوا مقلب كلهم ولعبو بينا اين الحبايب كله بايع كله غايب أصل إحنا دايما، حظنا طول عمره خايب أين اللي كانوا واللي كانوا واللي كانوا فضيت علينا خلاص وكله ساب مكانه .