أيمن يونس: عنجهية لاعبي الزمالك كادت تتسبب في الخروج من الكأس.. والقائم حرم مصر للتأمين من هدفين

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أداء لاعبي الفريق الأبيض خلال مواجهة مصر للتأمين، مؤكدًا أن حالة الغرور والعنجهية التي ظهر بها اللاعبون كادت تتسبب في خروج الفريق من بطولة كأس مصر.

أيمن يونس: عنجهية لاعبي الزمالك كادت تتسبب في الخروج من الكأس

وقال أيمن يونس، عبر قناة “أون سبورت”، إن عنجهية لاعبي الزمالك كانت ستؤدي إلى الخروج من البطولة، لولا سوء الحظ الذي لازم فريق مصر للتأمين، والذي حرمه من تسجيل هدفين محققين.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن القائم لعب دورًا كبيرًا في إنقاذ الفريق الأبيض، بعدما بدا وكأنه تحرك لمسافة 5 سنتيمترات بمزاجه، ليحرم مصر للتأمين من هدفين كانا كفيلين بتغيير نتيجة المباراة.

وشدد يونس على أن الزمالك نجا من موقف صعب خلال اللقاء، في ظل الفرص الخطيرة التي أتيحت للمنافس، مطالبًا بضرورة مراجعة أداء اللاعبين والتعامل بجدية أكبر مع المباريات، وعدم الاستهانة بالمنافسين.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع الشرقية إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة صعبة شهدت تسجيل خمسة أهداف.